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أخبار البلد

الطائرات تزين سماء المنصة خلال الاحتفال بذكرى أكتوبر.. صور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:47 م
احتفالا أكتوبر
احتفالا أكتوبر
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محمد بدران _ عمرو سيد
زينت الطائرات الحربية سماء المنصة بمحيط النصب التذكاري في مدينة نصر، وذلك احتفالًا بانتصار أكتوبر المجيد وتفاعل المواطنون مع الطائرات التي تزينت بأعلام مصر. 

وتفاعل المواطنون الذين احتشدوا اليوم الجمعة أمام النصب التذكاري بـ المنصة، مع أغاني المطرب أحمد جمال مرددين تحيا مصر تحيا مصر تحيا، وسط هتافات مدوية من الجموع الكبير.

ويشارك في احتفالية اليوم عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والعامة لتأكيد وتأييد ودعم الرئيس السيسي، في مسيرته في حماية الدولة ومقدراتها.

وشهدت المنصة وجود مختلف الفئات العمرية سواء شباب أو مسنين أو نساء لتوصيل رسالة لكل خائن يريد هدم الوطن، بأن جميع المصريين بمختلف الفئات العمرية يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المنتظر أن يشارك في الاحتفالية عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والعامة، للمشاركة في الاحتفال ودعم الدولة.

جدير بالذكر أن عددًا من الأحزاب السياسية دعت للمشاركة في احتفالات نصر أكتوير المجيدة، حيث دعا حزب الوفد كل أعضائه وجموع الشعب المصري كافة للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، الثاني من أكتوبر 2020، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري «المنصة» بمدينة نصر.


 وجدد الحزب العهد والثقة بدعم جهود رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في حماية الوطن ومقدراته والسير دومًا نحو التقدم والازدهار ويدعم مشروع الرئيس في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، واختتم قائلًا: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".
الطائرات تزين سماء المنصة خلال الاحتفال بذكرى أكتوبر.. صور
الطائرات تزين سماء المنصة خلال الاحتفال بذكرى أكتوبر.. صور
الطائرات تزين سماء المنصة خلال الاحتفال بذكرى أكتوبر.. صور
الطائرات تزين سماء المنصة خلال الاحتفال بذكرى أكتوبر.. صور
الطائرات تزين سماء المنصة خلال الاحتفال بذكرى أكتوبر.. صور
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