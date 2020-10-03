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تعليم

ننشر جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 لطلاب البعثة المصرية بالسودان

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:16 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
ياســـمين بدوي
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 ،  لطلاب البعثة التعليمية المصرية بالسودان .


و وفقا للجدول المعتمد ، تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 17/10/2020 وتنتهى يوم الخميس  22/10/2020 وسط نفس الإجراءات الاحترازية المطبقة للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين بالتزامن مع استمرار وجود فيروس كورونا المستجد.

وتتمثل تفاصيل جدول الامتحانات المعتمد فيما يلي :
السبت 17 أكتوبر 2020 : اللغة العربية - اللغة الاجنبية الثانية
الاحد 18 أكتوبر 2020 : الجغرافيا - الاحياء -الجبر 
الاثنين 19 أكتوبر 2020 : التاريخ - الجيولوجيا - التفاضل والتكامل
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 : الفلسفة - الفيزياء- الديناميكا
الاربعاء 21 أكتوبر 2020 : علم النفس - الكيمياء
الخميس 22 أكتوبر 2020 : اللغة الاجنبية الاولى - الاستاتيكا


وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحان الدور الأول للعام الدراسى 2019/2020 لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان، والتى قد بدأت يوم السبت الموافق 12/9/2020 وسط إجراءات احترازية مشددة. 

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان، هذا العام، (117) طالب/طالبة نـجح منهم (67) طالب/طالبة بنسبة (57.3%) وأن عدد الطلاب الذين لهم الحق فى أداء الدور الثانى (35) طالب/طالبة وعدد الطلاب الراسبين (15) طالب/طالبة.
ننشر جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 لطلاب البعثة المصرية بالسودان
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