مؤتمر أهالي الشيخ زويد يتحدى الإرهاب على أرض سيناء

تحدي أهالي الشيخ زويد شمال سيناء ،الارهاب الذي شهدته المنطقة لسنوات وخرجوا للاحتفال بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة ،والتأكيد على دعم الرئيس السيسي.
وعقد الأهالي مؤتمر جماهيرى، علي حدود مصر الشرقيه مساء اليوم الجمعة ، بمشاركه أعضاء من اتحاد قبائل سيناء برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس الاتحاد، الي جانب إبراهيم أبوشعيرة عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالشيخ زويد ورفح والنائب فايز ابو حرب عضو مجلس الشوري ، وعدد من مشايخ القبائل وعواقل المنطقة.
وعبرت سيدات شمال سيناء، عن التأييد المطلق للرئيس السيسي وورغبتهن في استكمال جهود التنمية التي تحققت علي مستوي محافظات مصر بصفة عامه وسيناء بصفة خاصة.
بينما جاءت كلمات مشايخ القبائل في الشيخ زويد للتأكيد على نصر اكتوبر المجيد وجهود التنمية التي بذلت من جانب الدولة، وعودة الأرض إلى حضن الوطن مصر.
اما كلمات نواب البرلمان عن الشيخ زويد فقد أكدت علي جهود التنمية وتعمير سيناء التي تمت في عهد الرئيس السيسي.. كما قال النائب ابراهيم الو شعيره عضو مجلس النواب عن الشيخ زويد ورفح .
وأشار النائب ابراهيم ابو شعيره ، إلى أن جميع العائلات على قلب رجل واحد لدعم الدولة المصرية ومساندة وتأييد قائد مصر الرئيس عبدالفتاح السيسى.. تحية له وتحية لشعب مصر وتحية لأبطال وشهداء حرب أكتوبر المجيد .
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وعقد الأهالي مؤتمر جماهيرى، علي حدود مصر الشرقيه مساء اليوم الجمعة ، بمشاركه أعضاء من اتحاد قبائل سيناء برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس الاتحاد، الي جانب إبراهيم أبوشعيرة عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالشيخ زويد ورفح والنائب فايز ابو حرب عضو مجلس الشوري ، وعدد من مشايخ القبائل وعواقل المنطقة.
وعبرت سيدات شمال سيناء، عن التأييد المطلق للرئيس السيسي وورغبتهن في استكمال جهود التنمية التي تحققت علي مستوي محافظات مصر بصفة عامه وسيناء بصفة خاصة.
بينما جاءت كلمات مشايخ القبائل في الشيخ زويد للتأكيد على نصر اكتوبر المجيد وجهود التنمية التي بذلت من جانب الدولة، وعودة الأرض إلى حضن الوطن مصر.
اما كلمات نواب البرلمان عن الشيخ زويد فقد أكدت علي جهود التنمية وتعمير سيناء التي تمت في عهد الرئيس السيسي.. كما قال النائب ابراهيم الو شعيره عضو مجلس النواب عن الشيخ زويد ورفح .
وأشار النائب ابراهيم ابو شعيره ، إلى أن جميع العائلات على قلب رجل واحد لدعم الدولة المصرية ومساندة وتأييد قائد مصر الرئيس عبدالفتاح السيسى.. تحية له وتحية لشعب مصر وتحية لأبطال وشهداء حرب أكتوبر المجيد .
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