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شعبان سعيد يكتب: أطفيح تستغيث بالحكومة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:57 م
صدى البلد
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تشهد مصر تطورًا هائلًا في شتي المجالات وقد تحقق ذلك في فترة وجيزة حيث تغير شكل الطرق والمحاور وقد ظهر ذلك في بناء طرق و مدن جديدة و مصانع و جامعات و تقديم خدمات الكترونية تتشابه مع الخدمات في الدول الأوروبية والجميع يرى ويشاهد ويؤيد ويدعم السيد الرئيس فيما يفعله، وقد يتعجب البعض من إنجاز هذه المشروعات العملاقة في فترة وجيزه، ويقف الأعداء والخبثاء في حيره لأنهم لا يجدون سببًا لتوجيه النقد و السباب عبر قنواتهم المشبوهة و التي لا تبث سوي السموم تجاه مصر الحديثة.

و في نفس الوقت الذي تشهد فيه البلاد نهضة في شتي المجالات , نشاهد تدهورا في الخدمات التي تقدم لمركز أطفيح – محافظة الجيزة وهو أخر مراكز جنوب محافظة الجيزة، والحقيقة أنني فُجعت مما رأيته بعيني ,فلا توجد طرق آدمية ولا بنوك ولا معاهد ولا فروع جامعات ولا مصانع ولا شركات ولا قصور ثقافة ولا مراكز شباب آدمية ولا سنترال مناسب لتوفير خدمات إلكترونية وإنترنت ولا محال لبيع الملابس و لا فروع لمحال بيع السلع الغذائية الشهيرة  و لا توجد محكمة جزئية رغم أن هذا المركز تم إعلانه كمركز منذ 40 عامًا.

وحينما جلست مع الشباب المتعلم المثقف اشتممت رائحة عدم رضائهم عن الخدمات المقدمة وهو الأمر الذي يجعلهم يعزفون عن المشاركة في الحياة السياسية و اختيار أو انتخاب شخص يعبر عنهم وعن أحلامهم وطموحاتهم، سيما و أن معظم المرشحين يشبهون الخدمات المقدمة ويتشابهون معها في الطرق التقليدية للوصول لأصواتهم الانتخابية.  

لما كان ذلك , و قد رأينا الرئيس يكره العشوائيات و الفساد ويشجع علي التطور والنهوض بمصر في كافة المجالات و في جميع الاتجاهات شمالًا وجنوبا و شرقًا وغربًا، فإننا نثق بالحكومة التي ستحقق ما ننشد.
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