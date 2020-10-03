الآلاف من أهالي كفرالشيخ يشاركون فى ذكرى نصر أكتوبر.. صور

شارك الآلاف من أهالى محافظة كفر الشيخ، فى الاحتفال بالذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة التى ستظل رمزا للنصر والعزة والكرامة وباعثا على الفخر فى تاريخ مصر والامة العربية كما ستظل شاهدا على عظمة واصالة القوات المسلحة المصرية.





وشهد ميدان النصر بمدينة كفرالشيخ احتفالا كبيرا بحضور الالاف من ابناء المحافظة وقيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن بالمحافظة وجميع المراكز والوحدات الحزبية حاملين صور الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأكد المشاركون على دعمهم لكافة الجهود التى تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على ممتكات الدولة والشعب المصرى العظيم، وحماية الوطن ومقدراته والسير دوما نحو تحقيق التقدم والازدهار.





وعمت أجواء الفرحة والسعادة الغامرة على الجميع المشاركين في الاحتفالية من شباب ومرأة وجميع طوائف الشعب حبا في مصر وفخرا بنصر أكتوبر العظيم والمجيد.