الآلاف من أهالي بورسعيد يحتشدون على الأغاني الوطنية لدعم الرئيس والاستقرار

احتشد الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد على أنغام الأغانى الوطنية بميدان الشهداء أكبر ميادين المحافظة لتجديد التفويض للرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة الإرهاب والأخطار الخارجية للمتربصين بأمن الوطن.





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وردد المحتشدون بميدان الشهداء أغنية " من بورسعيد الوطنية رجال مقاومة شعبية دافعوا بشهامة ووطنية وحاربوا جيش الاحتلال " وياحبيبتى يامصر" وصورة للشعب الفرحان "وبشرة خير".

وهتف المحتشدون بالميدان على فترات متواصلة تحيا مصر وهتافات تفويض الرئيس.

ومن جهته، قال على سبايسى صاحب أول تفويض للرئيس السيسى- وقتما كان وزيرا للدفاع فى اعقاب احداث بورسعيد الدامية- ستظل بورسعيد على مدار التاريخ رمز الصمود و الوطنية لنا مطالب مشروعة نعلم جيدا ان الرئيس السيسى يضعها فى عين الاعتبار و ان بورسعيد فى قلب الرئيس البطل الذى حمل روحه على كفه لتخليص مصر من طاغوت الجماعة الإرهابية.





وقال نائب الشيوخ عادل اللمعى امين حزب مستقبل وطن ستظل بورسعيد إلى أبد الآبدين هى رمز الصمود والبطولة برغم التحديات التى تواجه أهلها العظماء البواسل وبرغم المصاعب، ولكنها هى طبيعة شعب بورسعيد الذود والدفاع عن أمن وأمان الوطن لا إشعال الفتن ومعادة النظام فالكل على يقين كامل بان بورسعيد تحركت نحو الأفضل فى السنوات التى تولى فيها الرئيس حكم البلاد، ولكنها الأم سنوات طويلة تتجاوز الـ 50 عاما، لا يمكن أن تنتهى بين يوم وليلة ولكن تضافر جهود أهالي الباسلة وحبهم لقيادتهم السياسية والتفافهم حول الجيش المصرى والشرطة سيكون السبيل الوحيد للنهوض بالمدينة الباسلة وتحقيق الاحلام كافة.



وأكد البرلمانى السابق الحسينى ابو قمر أن بورسعيد ستظل قلعة الوطنية وأن أهالى بورسعيد بكافة ربوعها توارثون جينات البطولة فليس بينهم الخائن ولا العميل وأنهم جميعا يرفعون شعار تحيا مصر ولا للخونة والمتربصين بأمن وأمان البلاد.

وتقول النائبة سعاد المصرى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، افخر دائما انى بورسعيدية المولد و الاسرة و الاصدقاء فى اى مكان ازوره فى العالم لان بلدى بورسعيد ارض الابطال فهم من يتبارون لتقديم أرواحهم ودمائهم للدفاع عن مصر المحروسة كلهم دائما رافعين شعار عاشت مصر ويسقط الخونة و العملاء وهم دائما من يلتفون خلف قيادتهم وقت المحن والشدائد ولا يستغلون المواقف للوصول الى مأربهم هم من يضغط مع الدولة لإسقاط الخونة والعملاء لا من يضغط على الدولة لتحقيق مأرب له فبورسعيد هى التي سطر التاريخ بطولات شعبها وستظل الكتب تسطر البطولات.