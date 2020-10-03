النويشى عن احتفالات الشعب بنصر أكتوبر: أحبطت مخطط الجماعة الإرهابية

ثمن النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية فى برنامج الإصلاح الاقتصاد وخطة التنمية المستدامة، مما دفع الملايين من الشعب المصرى العظيم بالخروج الى ميادين مصر لتاييد ودعم الرئيس تزامنا مع احتفالات نصر اكتوبر المجيد.





وقال "النويشي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، إن إحتفالات الشعب بمثابة رسالة واضحة وصريحة بأن الدولة تسير بالمسار الصحيح نحو التنمية الشاملة، لافتا إلي أن الرئيس السيسي يعمل علي قدم وساق من أجل تحقيق الأمن والأستقرار فهو لديه معارك داخلية وخارجية تحتاج لعزيمته وإصراره علي العبور بمصر لبر الأمان والنهوض بها.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن خطة إعلام الجماعة الإرهابية فشلت في تحقيق هدفها المنشود بنشر الفوضي والتخريب قائلا: الرئيس السيسي دمر أمالهم بدعم الشعب له ولإنجازته العظيمة، مؤكدا علي إلتفاف المصريين حول الرئيس السيسي بمختلف الظروف وهذا دليل قطعي علي تمسك الشعب بالقيادة السياسية الحكيمة.





كما دعا النائب، إلي ضرورة نبذ العنف والأفكار المتطرفة التي من شأنها تعطيل عجلة التنمية الإقتصادية خاصة بعد إنتعاشها من جديد وذلك لتحقيق الترابط الإجتماعي بين أفراد الشعب مما يحقق الوحدة الوطنية.





جاء ذلك بعد أن بدأت الاستعدادات للاحتفالية الكبرى المقامة امس الجمعة بميدان محطة سيدي جابر، شرق الإسكندرية، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري.

وبدأ المواطنون في التواجد حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين عبارات التأييد للرئيس، وللدولة المصرية، ومنها شعار أكتوبر "الله أكبر"، "تحيا مصر"، و"مصر وراك يا سيسي".

وأعربوا عن تقديرهم العميق في ذكرى نصر أكتوبر لأرواح جنودنا الأبطال من شهداء جيشنا العظيم، وشرطتنا الباسلة، وكذلك لشعب مصر الأبي الذي كتب تاريخ النصر والأمجاد بدماء أبنائه الذكية.

وتعتبر هذه الفعالية جزءا من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، والاحتفالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار أن يكون يوم الخميس المقبل، 8 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، بدلا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أكتوبر.



