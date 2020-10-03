AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النويشى عن احتفالات الشعب بنصر أكتوبر: أحبطت مخطط الجماعة الإرهابية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
ذكرى نصر اكتوبر
ذكرى نصر اكتوبر
القسم السياسي
ثمن النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية فى برنامج الإصلاح الاقتصاد وخطة التنمية المستدامة، مما دفع الملايين من الشعب المصرى العظيم بالخروج الى ميادين مصر لتاييد ودعم الرئيس تزامنا مع احتفالات نصر اكتوبر المجيد.

وقال "النويشي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، إن إحتفالات الشعب  بمثابة رسالة واضحة وصريحة بأن الدولة تسير بالمسار الصحيح نحو التنمية الشاملة، لافتا إلي أن الرئيس السيسي يعمل علي قدم وساق من أجل تحقيق الأمن والأستقرار فهو لديه معارك داخلية وخارجية تحتاج لعزيمته وإصراره علي العبور بمصر لبر الأمان والنهوض بها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن خطة إعلام الجماعة الإرهابية فشلت في تحقيق هدفها المنشود بنشر الفوضي والتخريب قائلا: الرئيس السيسي دمر أمالهم بدعم الشعب له ولإنجازته العظيمة، مؤكدا علي إلتفاف المصريين حول الرئيس السيسي بمختلف الظروف وهذا دليل قطعي علي تمسك الشعب بالقيادة السياسية الحكيمة.

كما دعا النائب، إلي ضرورة نبذ العنف والأفكار المتطرفة التي من شأنها تعطيل عجلة التنمية الإقتصادية خاصة بعد إنتعاشها من جديد وذلك لتحقيق الترابط الإجتماعي بين أفراد الشعب مما يحقق الوحدة الوطنية.

جاء ذلك بعد أن بدأت الاستعدادات للاحتفالية الكبرى المقامة امس  الجمعة بميدان محطة سيدي جابر، شرق الإسكندرية، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري.

وبدأ المواطنون في التواجد حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين عبارات التأييد للرئيس، وللدولة المصرية، ومنها شعار أكتوبر "الله أكبر"، "تحيا مصر"، و"مصر وراك يا سيسي".

وأعربوا عن تقديرهم العميق في ذكرى نصر أكتوبر لأرواح جنودنا الأبطال من شهداء جيشنا العظيم، وشرطتنا الباسلة، وكذلك لشعب مصر الأبي الذي كتب تاريخ النصر والأمجاد بدماء أبنائه الذكية.

وتعتبر هذه الفعالية جزءا من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، والاحتفالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار أن يكون يوم الخميس المقبل، 8 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، بدلا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أكتوبر.

Advertisements

موضوعات متعلقة

بهتافات مصر وراك يا سيسي.. توافد المواطنين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في سيدي جابر بالإسكندرية

بعد احتفال المصريين بنصر أكتوبر| فرج عامر: مشهد عظيم يدعم السيسي في مسيرة التنمية

بهتافات بنحبك يا سيسي.. الأقصر تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

آلاف السكندريين يشاركون في الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم| فيديو

مستقبل وطن بالإسكندرية يشارك في الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بسيدي جابر

احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. حراس بوابة مصر الغربية يقيمون احتفالية كبري.. فيديو

ترشيحاتنا

صدموا المعازيم.. شاهد أغرب وجبة طعام في حفل زفاف عروسين

هيثم عرابي: اختيار الأهلي لموسيماني "بره الصندوق" و2020 سنة اللا منطق في الكرة

مخاوف بشأن صحته.. نقل ترامب إلى المستشفى العسكري بعد إصابته بكورونا

أفضل 7 أذكار بعد صلاة الفجر حرص عليها رسول الله

أول حالة من نوعها.. مسحة الأنف تتسبب في نزيف بالمخ لمصابة كورونا

أسامة خليل: عدلي القيعي صديقي والمناظرة بيننا ستكون في صالح الرياضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار هوندا سيتي honda city .. صور

صدموا المعازيم.. شاهد أغرب وجبة طعام في حفل زفاف عروسين

لمحبي التوفير.. أرخص 4 سيارات كهربائية.. صور