أبناء المنيا يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

احتشد الآلاف من أبناء وأهالي محافظة المنيا بميدان حورس للاحتفال بذكرى نصر اكتوبر، وردد المشاركون الاغانى الوطنية ورفعوا علم مصر ولافتات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي.





وحرص أعضاء حزب مستقبل وطن بالمنيا على الحضور من جميع الامانات على مستوى المحافظة وكذلك مرشحي الحزب لمجلس النواب ونواب مجلس الشيوخ على مستوى المحافظة لمشاركة المواطنين الاحتفالات وتأييد الرئيس السيسي والدوله المصريه في مواقفها وقراراتها.









وخرج الاطفال والكبار والنساء فى مسيرات حتى الوصول إلى ميدان حورس وشارع مصر للمشاركة فى الاحتفالية وقاموا بترديد شعارات تحيا مصر تحيا مصر والرئيس السيسي، نعم للاستقرار نعم للتنمية نعم للأمان نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي.



