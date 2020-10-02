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محافظات

أبناء المنيا يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:18 م
أبناء المنيا يحتفلون
أبناء المنيا يحتفلون بانتصارات أكتوبر وتأييد الرئيس السيسي
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ايمن رياض
احتشد الآلاف من أبناء وأهالي محافظة المنيا بميدان حورس للاحتفال بذكرى نصر اكتوبر، وردد المشاركون الاغانى الوطنية ورفعوا علم مصر ولافتات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وحرص أعضاء حزب مستقبل وطن بالمنيا على الحضور من جميع الامانات على مستوى المحافظة وكذلك مرشحي الحزب لمجلس النواب ونواب مجلس الشيوخ على مستوى المحافظة لمشاركة المواطنين الاحتفالات وتأييد الرئيس السيسي والدوله المصريه في مواقفها وقراراتها.



وخرج الاطفال والكبار والنساء فى مسيرات حتى الوصول إلى ميدان حورس وشارع مصر للمشاركة فى الاحتفالية وقاموا بترديد شعارات تحيا مصر تحيا مصر والرئيس السيسي، نعم للاستقرار نعم للتنمية نعم للأمان نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وتشهد الميادين سيولة مرورية فى جميع الميادين ومنها ميادن بالاس وحورس والساعة وميدان عبد المنعم رياض، وذلك فى ظل دعوات الجماعات الإرهابية محاولة إثارة الفوضى فى البلاد.
أبناء المنيا يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور
أبناء المنيا يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور
أبناء المنيا يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور
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