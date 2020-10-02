خبيرة تاروت : نجاح ترامب في الانتخابات متوقف على حالته الصحية

تداول رواد بعد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو قديما يعود للعام الماضى لـ بسنت يوسف خبيرة التاروت، تتوقع فيه حظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2020، قائلة:" ترامب سيفوز في الإنتخابات إذا سمحت حالته الصحية".









ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مستشار في الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقف على الأرجح حملته الانتخابية لمدة 10 أيام.









يأتي القرار عقب الكشف عن إصابة الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".









كما دعت الحملة الانتخابية لترامب جميع موظفيها المخالطين لمصابين بفيروس كورونا للخضوع للحجر الصحي.









وأجبرت إصابة ترامب البيت الأبيض على إلغاء عدد من التجمعات الانتخابية لترامب، بينها فعالية يوم الجمعة في أورلاندو بولاية فلوريدا.









ومن المقرر أن يخضع ترامب للحجر الصحي لنحو 10 أيام على الأقل أو أسبوعين في أقصى تقدير، وذلك عقب تأكيد إصابته بالوباء.







