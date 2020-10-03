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اقتصاد

المتر وصل لـــ47 ألف جنيه.. بيع 12 وحدة تجارية وإدارية بأسيوط الجديدة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
آمنة عبدالعظيم
قالت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، بأنه تم بيع 7 محال تجارية بأنشطة متنوعة و5 وحدات مهنية وإدارية في جلسة  للمزاد العلني بقيمة إجمالية 6 ملايين و500 ألف جنيه.

وأضافت عمار، أنه سعر بيع المتر للمحال التجارية تراوح ما بين ١٠ آلاف و٤٧ ألف جنيه، كما تراوح سعر بيع المتر للوحدات المهنية والإدارية بين 3500 جنيه و 7 آلاف جنيه، مشيرةً إلى أنه حضر جلسة المزاد ممثلو مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير.

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وأكدت رئيس جهاز أسيوط الجديدة، أنه تم طرح المحال التجارية والوحدات المهنية والإدارية لتلبية احتياجات المدينة، وزيادة فرص الاستثمار بها.

وأضافت، أن جهاز المدينة لا يدخر جهدًا للارتقاء بالمستوى المعيشى وتوفير الخدمات المختلفة وسبل الراحة لسكان المدينة.
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