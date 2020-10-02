يا نحكمكم يا نقتلكم.. نجل جمال عبدالناصر: حرب الإخوان لم ولن تنتهي.. فيديو

قال المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، إن حرب جماعة الإخوان الإرهابية لن ولم تنته حتي الآن، مؤكدا أن "الإخوان قالوا يا نحكمكم يا نقتلكم".









وأضاف ناصر خلال حواره في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن ما تفعله جماعة الإخوان المحظورة الآن هو نفس ما قامت به في وقت ثورة يوليو ٥٢.









وتابع، أن الإخوان دائما يحاولون أن يقفوا في المنتصف حتي يرون إن نجحت الثورة يلتصقون بهذا النجاح ويكونون في المقدمة، وإذا فشلت تبرأوا منها في الحال.





وأوضح، أنه عندما نجحت ثورة يوليو ١٩٥٢، حاول الإخوان أن ينسبوا هذا النجاح لهم ولكن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رفض ذلك وبشدة وحافظ علي نجاح الثورة.



