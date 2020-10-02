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توك شو

يا نحكمكم يا نقتلكم.. نجل جمال عبدالناصر: حرب الإخوان لم ولن تنتهي.. فيديو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:21 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، إن حرب جماعة الإخوان الإرهابية لن ولم تنته حتي الآن، مؤكدا أن "الإخوان قالوا يا نحكمكم يا نقتلكم".


وأضاف ناصر خلال حواره في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن ما تفعله جماعة الإخوان المحظورة الآن هو نفس ما قامت به في وقت ثورة يوليو ٥٢.


وتابع، أن الإخوان دائما يحاولون أن يقفوا في المنتصف حتي يرون إن نجحت الثورة يلتصقون بهذا النجاح ويكونون في المقدمة، وإذا فشلت تبرأوا منها في الحال.

وأوضح، أنه عندما نجحت ثورة يوليو ١٩٥٢، حاول الإخوان أن ينسبوا هذا النجاح لهم ولكن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رفض ذلك وبشدة وحافظ علي نجاح الثورة.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان الارهابية حاولت اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بعد فشل المفاوضات معه، موضحا أن هذه المحاولة كانت نهاية جماعة الإخوان الأولي.
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