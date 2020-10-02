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اللواء زكي الألفي: الجماعات الإرهابية تسعى لكسر إرادة الشعب المصري وإعادته للخلف

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:12 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء محمد زكي الألفي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن مصر تتعرض الآن لأشرس هجمة وأعنف حملة ضدها من قوى الشر والظلام.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، كما تواجه مصر العديد من التحديات والمخاطر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. 

وتابع، الاتجاه الشرقي هو الرئيسي للأعمال العدائية ضد مصر وبالرغم من ذلك تعددت الاتجاهات الآن سواء من اتجاه الشمال و الجنوب والغرب والاتجاه الشرقي المتمثل في الجماعات الإرهابية التي تسعي لكسر إرادة الشعب المصري واعادته إلى الوراء والعصور المظلمة القديمة ومن خلال دعم وتمويل دول كبرى ودول شقيقة بالمال والسلاح والمرتزقة الذين وصل عددهم إلى 20 ألف في الاتجاه الغربي ودول أخري في المنطقة العربية تريد أن تستعيد أمجادها على حساب الشعب.

وقال الألفي، إن احتفالية الشعب المصري العظيم اليوم في جميع ميادين الجمهورية دون أدنى توجيه كما يدعي إعلام الجماعة الإرهابية، خير دليل على معدن الشعب الذي يقف دائما خلف القوات المسلحة والدولة المصرية خاصة في المواقف الصعبة.

وتابع: أوجه التحية لأرواح شهداء نصر أكتوبر والعمليات الإرهابية التي تحدث كل يوم على أرض سيناء الحبيبة، كما أوجه التحية لأسرهم وللمصابين جراء الإرهاب الغاشم .

وأضاف، روح الشعب المصري العظيم الذي يتمتع بها هي سر نجاح القوات المسلحة في احراز نصر أكتوبر المجيد وهذا باعتراف جميع الخبراء العسكريين ، واقتحام هذا المانع الكبير الذي ازداد قوة بما أضيف إليه من إمكانيات كثيرة وزيادة الساتر الترابي.

   
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