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فيديو جراف

فيديو جراف.. تحد جديد على الإنترنت يعيد مخاوف الحوت الأزرق

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:58 م
جوناثان غاليندو
جوناثان غاليندو
ايمان عبداللطيف

استيقظت أسرة على فاجعة طفلهم البالغ من العمر 11 عاما الذي قفز من الطابق العاشر في المبنى الذي يقطن فيه وقامت الشرطة بتفتيشغرفة الطفل بحثا عن سبب الانتحار وعثرت على رسالة مخيفة.

اللعبة مرتبطة بشخصية خيالية على الإنترنت، تدعى جوناثان غاليندو، وفقا لوسائل إعلام إيطالية، وما أثار الصدمة أكثر، هو أن الطفل كان محبوبا وفي صحة جيدة ومن طبقة اجتماعية متوسطة.

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ولمزيد من التفاصيل حول تحد جديد على الإنترنت يعيد مخاوف الحوت الأزرق، شاهد الفيديو جراف التالى.



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