الإسكان تدرس تنفيذ 135 ألف شقة لمحدودى الدخل بأكتوبر.. تفاصيل





وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسعى لتوفير أراضي لهذا العدد من الوحدات مع ارتفاع الطلب على الشقق بهذه المدن التى توفر وحدات لتغطية احتياجات سكان القاهرة الكبرى.





وتابعت المصادر، أن جزء من هذه الوحدات السكنية سيتم طرحه للحجز بالإعلان الرابع عشر للمشروع والمتوقع أن يتم طرحه خلال شهر أكتوبر الحالى أو الشهر المقبل بحد أقصي، ومن المنتظر أن تصدر موافقة مجلس الوزراء على الطرح الجديد وكذا على التسعير للوحدات قريبا تمهيدا لطرح الإعلان للمواطنين.





يذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف وزارة الإسكان بتوفير وحدات سكنية ضمن المليون وحدة لتغطية احتياجات محدودى الدخل، ومن المقترح تنفيذ نحو ربع مليون وحدة لهذا الغرض، وسيتم طرح 100 ألف وحدة قريبا ضمن هذا المقترح.





وتم طرح 13 إعلان لشقق محدودى الدخل بكافة أنحاء الجمهورية منذ بدء طرح المشروع فى 2014، وكان أكبر عدد من الوحدات فى الإعلان الثامن الذى تم اتاحتها فى منتصف 2016، والذي شهد طرح نصف مليون وحدة سكنية دفعة واحدة.

كشفت مصادر بوزارة الإسكان عن التخطيط لطرح تنفيذ نحو 135 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بمدينتى أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر.