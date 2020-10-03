أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيقات تجسس مخادعة تتخفى في صورة تيليجرام وثريما.. واتساب يتيح حذف الصور والفيديوهات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
تخطط شركة جوجل Google، لدفع أكثر من مليار دولار للناشرين على مستوى العالم، وذلك مقابل عرض محتواهم في محرك البحث على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وتعد هذه الخطوة أحدث جهود الشركة الأمريكية لنزع فتيل التوترات بشأن هيمنتها على صناعة الأخبار.
يقوم موقع فيسبوك Facebook بتحليل بيانات المستخدمين بناء على التفضيلات التى يقومون بتحديدها مثل إعجابهم بمنتج معين أو ماركة معينة، أو عند رغبتهم في متابعة عدد من المنتجات التى يحتاجونها بالإضافة إلى التعليق أو إبداء الاستعداد بشراء بعض المنتجات.
أطلقت شركة ريلمي سلسلة هواتف Realme X7، في شهر سبتمبر المنصرم، والتي اقتصر طرح خط إنتاجها فقط داخل الصين، ولم تكشف الشركة الصينية عن تفاصيل طرحها على المستوي الدولي خلال الفترة السابقة.
قام موقع DxOMark بتصنيف هاتف +vivo X50 Pro من شركة فيفو والذى تم إطلاقه في شهر يونيو الماضى، في المركز الثالث ضمن أفضل هواتف أندرويد في الكاميرا وذلك بعد هاتفى Xiaomi Mi 10 Ultra من شركة شاومى الذى يأتى في المركز الأول ، وهاتف Huawei P40 Pro من هواوى الذى يحل في المركز الثانى.
أشارت بعض التقاير إلى أن سلسلة هواتف آبل القادمة iPhone 12، سيتم الإعلان عنها يوم 13 أكتوبر الجاري، وستتكون من أربعة إصدارات جديدة لأول مرة في تاريخ أبل.
اكتشف باحثو الأمن السيبراني في شركة ESET، برامج تجسس جديد تستهدف مستخدمي هواتف أندرويد مخفية، يتم توزيعها داخل تطبيقات متجر جوجل بلاي وتنتحل صفة تطبيقي المراسلة الشهيرين تيليجرام Telegram وثريما Threema.
في الوقت الذى يقترب فيه إطلاق شركة جوجل لهاتفها المنتظر Google Pixel 5 ، ظهرت تسريبات جديدة تؤكد أن الهاتف سيحتوى على فتحة في الخلف للشحن اللاسلكي موجودة في الإطار الخلفى المصنوع من الألومنيوم.
بدأت شركة جوجل Google الأمريكية، في طرح وضع جديد لتطبيق الصور التابع لها Google Photos، والذي يتيح لمستخدمي هواتف أندرويد اقتراحات تلقائية مدعومة بالتعلم الآلي، وأدوات محسنة لمزيد من الضوابط اليدوية الدقيقة للمساعدة في جعل صورك تبدو أفضل.
تقترب خدمة التراسل الفوري واتساب WhatsApp، من طرح تحديثا جديدا يجلب ميزة حذف رسائل الصور والفيديوهات المرسلة لهاتف شخص آخر بعد إرسالها إليه.
اكتسح استخدام تطبيقات مكالمات الفيديو عالم الإنترنت أكثر من أى تطبيق آخر للتواصل بسبب التباعد الاجتماعى ، منذ تفشى فيروس كورونا، في بداية العالم الحالى، ومع استمرار تفشى الفيروس لوجود موجة ثانية، سيصبح الاستخدام أكبر، في اجتماعات العمل أو الدراسة أو حتى مع الأهل والأصدقاء.