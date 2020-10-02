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أخبار العالم

الخارجية العراقية تدعو أذربيجان وأرمينيا لطاولة المفاوضات

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:31 م
المواجهة بين اذربيجان
المواجهة بين اذربيجان وارمينيا
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مـيـس رضـا

دعا وزير الخارجيّة العراقي، فؤاد حسين، طرفي النزاع (آذربيجان وأرمينيا) للارتكان إلى المُفاوَضات، واعتماد الحُلُول السياسيّة في حلحلة الخلاف الدائر بينهما؛ استنادًا إلى مبادئ القانون الدوليّ،والقرارات الدوليّة.


جاء ذلك في الاتصال الهاتفيّ الذي تلقّاه  الوزير من نظيره الأذاري جيحون بيراموف؛ لإطلاع العراق على صورة الأزمة بين البلدين، والجُذُور التاريخيّة للصراع،وحالة الحرب القائمة الآن.


وقال وزير الخارجية العراقى « تمنياتنا لطرفي النزاع الرجوع إلى طاولة المفاوَضات، مضِيفًا: من تجاربنا السابقة؛ ونتيجة لتعرّض المنطقة إلى حروب عديدة، واستنادًا إلى مبادئنا فإنّنا لا نرى في العنف والحرب طريقًا للوصول  إلى الأهداف.


واندلعت الأعمال العدائية بين القوات الأرمينية والأذربيجانية مجددا جراء الخلاف على منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها في جنوب القوقاز.


وقد تجاوز القتال الذي اندلع بين الجانبين الأحد، في حجمه وسعة نطاقه، التصعيدات الدورية التي كانت تحدث
في السنوات الأخيرة؛ إذ شمل استخدام المدفعية الثقيلة والدبابات والصواريخ والطائرات المسيرة.


وحتى الآن، تأكد مقتل أكثر من 100 شخص من المدنيين والمقاتلين الأرمينيين في القتال الدائر هناك. ولم
تنشر أذربيجان أي بيانات عن خسائرها العسكرية، الأمر الذي يثير تكهنات بأنها قد تكون عالية.


ويبدو أن القتال قد اندلع إثر محاولة القوات الأذربيجانية استعادة السيطرة على مناطق سبق أن احتلتها
القوات الأرمينية في حرب كاراباخ في أعقاب تفكك الاتحاد السوفييتي. التي أسفرت عن نزوح مئات الآلاف من الأذريين عن ديارهم في هذه المناطق في الفترة بين 1992 و 1994.

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