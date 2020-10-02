نقابات عمال مصر: 25 مليون عامل يقفون خلف الدولة والرئيس السيسى

قال محمد وهب الله، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الحشد الذى ينظمه المصريون أمام المنصة هائل، للتأكيد على شموخ الدولة المصرية رغم المؤامرات والإرهاب.





أضاف وهب الله، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى عبر قناة الحدث اليوم، أن مشاركة عمال مصر فى الحشد اليوم، لمساندة الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى ضد دعاة الهدم والإرهابيين، والتأكيد على أن ثورة 30 يونيو أنقذت الإخوان الإرهابية من مستقبل مظلم.





وأكد أن عمال مصر البالغ عددهم 25 مليون عامل، جميعهم يعرفون أهمية الدولة الوطنية، ولن يستطيع أحد أن يخترقهم، مردفا: "الرئيس السيسى يحب العمال ويزور مواقع العمل لخوفه عليهم وللتأكد من تطبيقهم الاجراءات الاحترازية ضد كورونا حتى لا يضر أحدا منهم".





وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى ضرورة الرد على الشائعات التى تستهدف إسقاط الدولة المصرية، قائلا: "احتفالات المصريين اليوم تؤكد بقوة أن الشعب المصرى يعى حجم المخاطر التى تواجه الدولة".





وكشف عن أهمية المشروعات القومية فى خلق العديد من فرص العمل للعمال فى مصر، مؤكدا: "غدا فى اجتماع هام جدا لوضع استراتيجية جديدة لكيفية الوقوف مع الدولة المصرية والحفاظ عليها من كل الجوانب، من خلال تنمية الثقافة العمالية فى مواجهة الإرهاب حتى لا ستطيع أحدا أن يخترقهم مطلقا".



