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توك شو

الحركة الوطنية: المصريون يظهرون وقت الأزمات.. والشعب والجيش كيان واحد فى حماية الوطن

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:45 م
مظاهرات في حب مصر
مظاهرات في حب مصر
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عبد الخالق صلاح
قال المستشار أسامة سعد الدين، مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن المصريون دائما يعبرون عن شعورهم الحقيقى دون الالتفات إلى الشائعات، ودائما يتم المراهنة على وعى الشعب المصرى فى مواجهة الشائعات والمؤامرات.

أضاف سعد الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى عبر قناة الحدث اليوم، أن ثقافة الشعب المصري تغيرت تماما ودائما يتصدى للأزمات بوقوفه بجانب دولته، مشيرا إلى أن الجانب الآخر الذى يريد أن يستهدف مصر دائما يستغل الأطفال فى إشعال الفتن داخل الدولة المصرية.

وأوضح مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الشعب المصرى لم ولن يسمح بوجود خونة بينه، متابعا: "نحن نتشرف بالجيش المصرى فى كل زمان ومكان، ودائما نعلم أن مصر بفضل جيشها وشعبها كيان عظيم متماسك، وحرب 73 مازالت تدرس حتى الآن فى المناهج نظرا لقوة المقاتل المصرى وسيسير الشباب المصرى جنبا إلى جنب مع جيشه للنهوض بدولته".
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