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رياضة

رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول يختتم الدورة التدريبية الدولية بقطاع الصعيد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
اختتمت مساء اليوم، الدورة التدريبية الدولية التخصصية الأولي للميني فوتبول بقطاع الصعيد والتي تقام بكلية التربية الرياضية بالمنيا.

وقام بمراسم الإختتام وتسليم الشهادات رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول احمد سمير سليمان عضو المكتب التنفيذي للإتحادين العربي والإفريقي  رئيس لجنة التطوير والإستراتيجيات؟

وشهدت الدورة التدريبية نجاحا كبيرا فاق كل التوقعات من حيث عدد الحضور الكبير من مختلف محافظات الصعيد المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد  للحكام والمدربين والإداريين تحت رعاية الإتحاد الإفريقي وبحضور المحاضريين الدوليين من لبنان وتونس الدكتور ناجح قاسم المحاضر الدولي والدكتور أنور بالطيب المحاضر الإفريقي والكابتن محمد فارس قوي رئيس لجنة الحكام الإفريقية للميني فوتبول والكابتن حيدر محمد قليط رئيس لجنة الحكام الأسياويه والمدرب الدولي رياض بن حميديه  وبحضور المحاضرين المصريين الكابتن فكري صالح المحاضر الدولي الكبير  والكابتن محمد الخضري المحاضر الإفريقي الكبير وبحضور أسامة سيد وأحمد رسلان ومحمد خطاب ممثلي الإتحاد. 

وكان رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير قام بالتنسيق مع الإتحاد الإفريقي والإتحاد العربي لحضور المحاضريين الدوليين  إلي مصر  لتخريج أول جيل حكام ومدربيين وإداريين في تاريخ رياضة الميني فوتبول في مصر معبرين عن سعادتهم بحضورهم إلي مصر.

وعبر رئيس الاتحاد عن سعادته بأنه اصبح للاتحاد في كل محافظه من محافظات الصعيد مدريبيه وحكامه وادارييه، مضيفا انه كذلك  من أهم أهدافنا في رياضة الميني فوتبول هو الكشف عن  الموهب الشابه والبعد بشبابنا بعيدا عن الارهاب والمخدرات والتطرف الديني . وتوسيع قاعدة الإنتشار والممارسة.

كما عبر رئيس الإتحاد أحمد سمير سليمان عن سعادته الخاصة معتبرا أن نجاح الدورة  للحكام والمدربيين والإداريين هي محصله لمجهود كبير وجهد وعمل دؤب يراة أمام عينه منذ أن إنطلق في حلمة  2016  لتأسيس رياضه الميني فوتبول في مصر  واليوم  بدأ الحلم يصبح واقع في تخريج أول جيل حكام ومدربين وإداريين في تاريخ رياضة الميني فوتبول في مصر  وقد تأكد ذلك اليوم في قطاع الصعيد بتخرج تسع مناطق للإتحاد من كلا من المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجدبد بتنظيم وتنسيق كبير  مرورا بالزي الموحد للدراسين في التحكيم وزي موحد للدارسين

 وقد اثني الدراسين علي التحضيرات والمحاضرات والإختبارات العمليه والنظرية وعلي المحاضريين مؤكدين سعادتهم بانضمامنم لعائلة الميني فوتبول المصرية وأن الدورة قد شهدت حضور كبير وغير متوقع نتيجه للجهد الكبير الذي تم الفترة الماضيه لنشر الاتحاد ومناطقة في كل المحافظات المصرية؟
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