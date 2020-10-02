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أخبار العالم

مجلس الأمن يدين عمليات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في ليبيا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:35 م
مهاجرون مهربون في
مهاجرون مهربون في لييبا
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أحمد محرم
أدان مجلس الأمن جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها وانطلاق منها وقبالة الساحل الليبي.


وأقر مجلس الأمن بالإجماع  تجديد الإذن بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا إذا تم الاشتباه بقيامها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

ومن جانبه، قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رفع اسم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح من قائمة العقوبات.

وذكرت قناة "العربية" أن الاتحاد الأوروبي رفع القيود التي كانت مفروضة منذ سنوات على ودائع عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، ونوري أبو سهمين الرئيس السابق للمؤتمر الوطني.

جاء ذلك عقب إعلان دبلوماسيين أوروبيين أن التكتل يعتزم رفع اسم رئيس مجلس النواب الليبي من القائمة السوداء للعقوبات.

وأوضح الدبلوماسيون أن ذلك بهدف تشجيع جهود السلام نظرا لما يلعبه البرلمان الليبي من دور محوري في تسوية الأزمة الليبية.

وكان صالح أدرج على القائمة السوداء الأوروبية في 2016، بحجة عرقلة جهود السلام. إلا أنهم أكدوا أنه بات شخصية محورية في حل الأزمة بين طرفي الصراع الليبي.
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