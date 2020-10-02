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رياضة

الدوري المصري.. سموحة يتفوق على الإسماعيلي بهدف في الشوط الأول

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:41 م
لقاء سابق بين الفريقين
لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
إنتهت أحداث الشوط الاول بتقدم سموحة علي الإسماعيلي بهدف وحيد، فى المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب الاسماعيليه فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

بدأ الفريقان المباراة هادئه من حيث التمريرات القصيره فى وسط الملعب واعتمدا علي اللعب عن طريق الاطراف .


وجاء هدف سموحة فى الدقيقة 48 عن طريق رجب نبيل بعد تنفيذ ركنيه متسغلا خروج حارس مرمي الاسماعيلي فى المرمي ويقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .


ويحتل الاسماعيلي فى المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة ، وجاء سموحة فى المركز السادس برصيد 43 نقطة .


وبدأ الاسماعيلي المباراة بتشكيل ضم كلا من ..


حارس مرمى .. محمد فوزى
خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أحمد أيمن.
خط الوسط .. محمود دونجا – محمد مخلوف – عمر الوحش – بيكيتى سيلفا – همام طارق.
خط الهجوم .. محمد حمدى زكى

على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – محمد نصر – محمد الشامى – نادر رمضان – محمد صادق – أحمد مدبولى – محمد بيومى – وجيه عبد الحكيم – عبد الرحمن مجدى

يذكر أن سموحة دخل في معسكر مغلق استعدادا للمباراة وضم أحمد سامي 24 لاعبا هم كل من " الهاني سليمان ،عمر صلاح  ، أحمد الشيخ  فى حراسة المرمى ، السيد فريد ،  و محمد كوفى ، و رجب نبيل ،  و محمد عبد المنعم ،  و احمد جمال ،  و كريم يحيى ، وأحمد أبو الفتوح، ومحمد الترهونى، إضافةً إلى محمود معاذ فى خط الدفاع.


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