الدوري المصري.. سموحة يتفوق على الإسماعيلي بهدف في الشوط الأول

إنتهت أحداث الشوط الاول بتقدم سموحة علي الإسماعيلي بهدف وحيد، فى المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب الاسماعيليه فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
بدأ الفريقان المباراة هادئه من حيث التمريرات القصيره فى وسط الملعب واعتمدا علي اللعب عن طريق الاطراف .
وجاء هدف سموحة فى الدقيقة 48 عن طريق رجب نبيل بعد تنفيذ ركنيه متسغلا خروج حارس مرمي الاسماعيلي فى المرمي ويقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .
ويحتل الاسماعيلي فى المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة ، وجاء سموحة فى المركز السادس برصيد 43 نقطة .
وبدأ الاسماعيلي المباراة بتشكيل ضم كلا من ..
حارس مرمى .. محمد فوزى
خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أحمد أيمن.
خط الوسط .. محمود دونجا – محمد مخلوف – عمر الوحش – بيكيتى سيلفا – همام طارق.
خط الهجوم .. محمد حمدى زكى
على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – محمد نصر – محمد الشامى – نادر رمضان – محمد صادق – أحمد مدبولى – محمد بيومى – وجيه عبد الحكيم – عبد الرحمن مجدى