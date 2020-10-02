الدوري المصري.. سموحة يتفوق على الإسماعيلي بهدف في الشوط الأول

عمر صلاح ، أحمد الشيخ فى حراسة المرمى ، السيد فريد ، و محمد كوفى ، و رجب نبيل ، و محمد عبد المنعم ، و احمد جمال ، و كريم يحيى ، وأحمد أبو الفتوح، ومحمد الترهونى، إضافةً إلى محمود معاذ فى خط الدفاع.

يذكر أن سموحة دخل في معسكر مغلق استعدادا للمباراة وضم أحمد سامي 24 لاعبا هم كل من " الهاني سليمان