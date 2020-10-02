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حوادث

بعد طعنهما ضد بعض.. القضاء الإدارى يستبعد شقيقين من انتخابات النواب

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:10 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، باستبعاد شقيقين من ترشحهما بانتخابات مجلس النواب، وتنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسمهما " سيد حنفي طه وجمال حنفي طه، المرشحين ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردي.

يذكر أن الشقيقين طعنا أمام محكمة القضاء الإداري ضد بعضهما البعض بحوالي ١٠ دعاوى قضائية كل واحد منهما أقام ٥ طعون لاستبعاد شقيقه الآخر من السباق الانتخابي.
 
واتهم كل منهما الآخر في الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى، بسوء السمعة وصدور أحكام قضائية ضدهما في أحكام جنائية.
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