لمحبي التوفير.. أرخص 4 سيارات كهربائية.. صور

وهو ما وجه بشأنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الابتعاد عن البنزين لأنه يضر بالبيئة، على عكس الغاز والكهرباء . تتجة كبري شركات صناعة السيارات الي مصادر الطاقة النظيفة مثل الكهرباء والغاز









والسيارات الكهربائية لا تحتاج صيانة دورية مثل سيارات البنزين و لا تحتاج إلى الوقود، وهو ما يوفر المزيد من النفقات، خصوصا بعد ارتفاع أسعار المحروقات، لذلك يبحث الكثيرون عن سيارات كهربائية رخيصة السعر.









وفي هذا السياق نطرح عليكم أرخص 4 سيارات كهربائية في عام 2020 .









أرخص 4 سيارات كهربائية:





1- سيارة Smart EQ Fortwo EV وعرفت ماركة سمارت، بالشركة المصنعة لأصغر السيارات الكهربائية في العالم، ويتراوح سعرها من 20,350 ألف جنيه استرليني حتى 24,425 ألف جنيه استرليني.









2- سيارة سكودا Citigo-e بها بطارية يصل مدى سيرها حتى 160 ميلا في الشحنة الواحدة، وتباع بسعر يتراوح من 20,400 ألف جنيه استرليني إلى 22,760 ألف جنيه استرليني.









3- سيارة EQ Forfour بها بطارية يصل مدى سيرها حتى 70 ميلا وتباع في الأسواق بسعر يتراوح من 20,785 ألف جنيه استرليني حتى 25,565 ألف جنيه استرليني.





4- سيارة Mii Electric بها بطارية يصل مدى سيرها حتى 165 ميلا، وتباع بسعر 22,800 ألف جنيه إسترليني.



