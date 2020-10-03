لمحبي التوفير.. أرخص 4 سيارات كهربائية.. صور

تتجة كبري شركات صناعة السيارات الي مصادر الطاقة النظيفة مثل الكهرباء والغاز وهو ما وجه بشأنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الابتعاد عن البنزين لأنه يضر بالبيئة، على عكس الغاز والكهرباء .
والسيارات الكهربائية لا تحتاج صيانة دورية مثل سيارات البنزين ولا تحتاج إلى الوقود، وهو ما يوفر المزيد من النفقات، خصوصا بعد ارتفاع أسعار المحروقات، لذلك يبحث الكثيرون عن سيارات كهربائية رخيصة السعر.
وفي هذا السياق نطرح عليكم أرخص 4 سيارات كهربائية في عام 2020 .
أرخص 4 سيارات كهربائية:
1- سيارة Smart EQ Fortwo EV وعرفت ماركة سمارت، بالشركة المصنعة لأصغر السيارات الكهربائية في العالم، ويتراوح سعرها من 20,350 ألف جنيه استرليني حتى 24,425 ألف جنيه استرليني.
2- سيارة سكودا Citigo-e بها بطارية يصل مدى سيرها حتى 160 ميلا في الشحنة الواحدة، وتباع بسعر يتراوح من 20,400 ألف جنيه استرليني إلى 22,760 ألف جنيه استرليني.
3- سيارة EQ Forfour بها بطارية يصل مدى سيرها حتى 70 ميلا وتباع في الأسواق بسعر يتراوح من 20,785 ألف جنيه استرليني حتى 25,565 ألف جنيه استرليني.
4- سيارة Mii Electric بها بطارية يصل مدى سيرها حتى 165 ميلا، وتباع بسعر 22,800 ألف جنيه إسترليني.
يذكر أن حركة بيع السيارات في اوروبا سجلت رقم قياسي جديد وفقا لشركة Jato لتحليل البيانات ، وبلغت حركة بيع السيارات الكهربائية والهجينة زيادة شعبيتها في جميع انحاء اوروبا خلال شهر أغسطس
كما أكد موقع fleetnews البريطاني أن نسبة بيع السيارات الكهربائية والهجينة تمثلنموا بنسلة 212 % على أساس سنوي
كما أكد موقع fleetnews البريطاني أن نسبة بيع السيارات الكهربائية والهجينة تمثلنموا بنسلة 212 % على أساس سنوي