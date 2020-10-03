رميا بالرصاص.. حبس شخصين لاتهامهما بقتل خفير ونجل شقيقه بالمقطم

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل خفير ونجل شقيقه أثناء حراستهم لقطعة أرض بدائرة قسم شرطة المقطم.





وكلفت جهات التحقيق بالتحرى عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها ونشاط المتهمين.





كما كلفت جهات التحقيق بسرعة ضبط وإحضار متهمين اثنين آخرين هاربين لاشتراكهم فى الجريمة.





وكانت نجحت أجهزة الأمن فى كشف ملابسات واقعة مقتل شخصين بالمقطم ، حيث تبين أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة لوجود خلافات على أعمال الحراسة ، فقد تمكنت القوات من ضبط إثنين من مرتكبى الواقعة ، وجار البحث عن باقى المتهمين .





تبلغ للمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم بوجود شخصين متوفيان إثر إصابتهما بأعيرة نارية بالمنطقة الجبلية بدائرة القسم.





على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعة الانتقال والفحص وتبين أنهما مسجل شقى خطر "فرض سيطرة" وعاطل مصابان بأعيرة نارية وعثر بجوارهما على بندقية آلية وحقيبة جلدية بداخلها عدد 86 طلقة لذات العيار- سلاح أبيض "سكين" .





وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن أن وراء إرتكاب الواقعة ٤ أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية تم ضبط أحد المتهمين بالقاهرة والثانى تم ضبطه بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام وأمن الجيزة.





بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهاربان لوجود خلافات على أعمال الحراسة "خفرة" تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط سلاح نارى ( بندقية آلية وعدد 4 طلقات لذات العيار ) والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمكان إخفائها بالمنطقة الجبلية الكائنة بمحل البلاغ، إرشادا عن سيارتين تم استخدامهما فى ارتكاب الواقعة.



