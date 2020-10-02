أحمد السقا ينقذ سليمان عيد من الغرق.. شاهد ماذا فعل؟

روى الفنان أحمد السقا، موقفا كوميديا جمعه بالفنان سليمان عيد وذلك خلال حواره مع الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج" معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي".





وقال السقا:"كنا في سفرية انا وسليمان عيد لاسكندرية ورايحين ناكل سمك ونرجع، وسليمان طلب اننا ننزل نعوم في بحر أبو قير".





وتابع :"سليمان عيد كان يدعي انه بيعرف يعوم والحقيقة غير كده خالص وكان هيغرق لولا ستر ربنا ونزلت أنقذته".





وفي سياق آخر، قال السقا، إن مهنة التمثيل مليئة بالتوتر، مضيفا: "التحضير لأي عمل أثناء التصوير يكون مليئا بالتوتر، وحياتي الفنية بها أكثر من غلطة خاصة في مشهد الانفجار في فيلم تيمور وشفيقة وربنا نجانا".





وتابع: "أي شخصية أقوم بتأديتها عبارة عن مجموعة من التفاصيل وأي شخصية لها طريقة في التجسيد".





وأضاف : "كنت هموت في مشهد الانفجار في فيلم تيمور وشفيقة، ومكنتش لابس بدلة لمواجهة الحرائق في مشهد انفجار تيمور وشفيقة لأنه لم يكن هناك في الحسبان اندلاع الحريق قبل القفز في المياه".





أكمل احمد السقا:" أقرأ آية الكرسي والفاتحة قبل أي مشهد أكشن وبقول دعاء قبل تصوير اي مشهد "، مضيفا: "هناك إجراءات سلامة اثناء تصوير اي مشهد أكشن واصعب اكشن قمت بتصويره هو مشهد الحريق في ابراهيم الابيض ".



