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حوادث

لتزويره المستندات والمحررات الرسمية.. حبس صاحب مكتبة بالمطرية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس صاحب، مكتبة 4 ايام على ذمة التحقيقات، لقيامه بتزوير المستندات والمحرررات الرسمية بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث، بالتحري عن نشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنه.

وكانت قد واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التزوير، حيث تمكنوا من ضبط صاحب مكتبة بالمطرية لقيامه بتزوير المستندات والمحررات الرسمية بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية .

تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق .

جاء ذلك، بعد أن أكدت معلومات وتحريات المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية قيام صاحب مكتبة - كائنة بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى مجال تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية ، متخذًا من المكتبة عمله مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بالمكتبة ، وعثر بداخلها على (العديد من الإستمارات والكارنيهات والشهادات والتوكيلات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية ، بالإضافة إلى كمية من الطوابع الحكومية والنقابية والتقارير الطبية ، إلى جانب بعض الأوراق المنسوبة لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية جميعهم مزورين) .

كما تم ضبط (هاتف محمول - مبلغ مالى - جهاز كمبيوتر بمشتملاته المستخدم فى عمليات التزوير) .

وبمواجهة المتهم إعترف بإصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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