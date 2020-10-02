خطير جدا.. المفتى: نرصد محاولات سلب صحيح الدين وتثبيت مفهوم آخر.. فيديو

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إنه وفقا لما صرح به أحد المتخصصين فى الإعلام فإنه تم رصد تم رصد 2650 فيديو مفبركا بثته قناة الجزيرة على مدى 10 أيام:" نحن أمام نشر أكاذيب تنطلي بفعل التكنولوجيا المعاصرة علينا".





وأضاف علام، خلال حديثه ببرنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن العالم الدينى عليه عبء كبيرا جدا فى دفع الشبهات والأفكار الشاذة وتصحيح المفاهيم والأخذ بيد الشباب.





وأشار مفتى الجمهورية، إلى أن دار الافتاء أصدرت مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بهدف رصد الحالة الافتائية على مدار الـ 24 ساعة، معقبا: "ما تم رصده أن هناك سلب صحيح الدين وتنحيته وفى المقابل تثبيت مفهوم آخر غير التى نحن عليها".





قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن الجيش المصري استحق وصف "الخيرية" من سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم.



وأضاف أن سيدنا محمد قال: "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض".

