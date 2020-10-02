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توك شو

فريدة النقاش: انتصار أكتوبر عظيم.. وذهاب السادات للقدس تهور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:56 م
السيسي
السيسي
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عبد الخالق صلاح
أكدت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش، أن انتصار أكتوبر بمثابة نقلة عظيمة في تاريخ المنطقة بأسرها، وليس في تاريخ مصر فقط، لافتة إلى أن هذا الانتصار محى آثار هزيمة 1967، وغيَّر مفاهيم الحرب والسلام حول العالم.


وأضافت النقاش، خلال لقائها مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن الرئيس السادات كان رجل سياسة بكل ما تحمله الكلمة، لكن كان له في بعض القرارات أراء ثابته تؤخذ عليه، مشيرة إلى أن من أكبر تلك القرارات أنه كان يعتقد أن الولايات المتحدة الامريكية هى التي بيدها مفاتيح الحل بنسبة 99%.


وأشارت النقاش إلى أن المأخذ الرئيسي الذي كان على الرئيس السادات؛ تمسكه بعلاقات وطيدة مع الولايات المتحدة الامريكية.


وأوضحت النقاش، أن السادات كان متهورا في ذهابه إلى القدس، باعتبارها تقع تحت الاحتلال، وهو ما أغضب كثيرين.


وشهدت جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، اليوم والاحتفالية الرئيسية أمام النصب التذكارية بمدينة نصر احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.


يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار أن يكون يوم الخميس المقبل، 8 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، بدلا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أكتوبر.

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