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بين الناس

مواطن يستغيث بوزارة الصحة: نفسى أمشى على رجلي تاني

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشد المواطن جمعه سعيد حسن محمد ، من أهالى محافظة البحيره بكفر الدوار انطونيادس ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة؛ لإجراء عملية ربط أربطة الركبة .

ويقول فى رسالته : جميع اربطه الركبه مقطوعة و العمليه مكلفه  ، وانا متزوج وعندي اولاد ومعنديش دخل خالص ، نفسى ارجع أمشى على رجلى تانى .

للتواصل مع الحالة

01278678852

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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