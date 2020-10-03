مواطن يستغيث بوزارة الصحة: نفسى أمشى على رجلي تاني

ناشد المواطن جمعه سعيد حسن محمد ، من أهالى محافظة البحيره بكفر الدوار انطونيادس ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة؛ لإجراء عملية ربط أربطة الركبة .





ويقول فى رسالته : جميع اربطه الركبه مقطوعة و العمليه مكلفه ، وانا متزوج وعندي اولاد ومعنديش دخل خالص ، نفسى ارجع أمشى على رجلى تانى .





للتواصل مع الحالة





01278678852





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



