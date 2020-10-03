اليوم.. محاكمة مالك شركة مقاولات ومهندس لعرضهما رشوة على معاون وزير الآثار

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة مالك شركة مقاولات ومهندس في اتهامهما بعرض رشوة على معاون وزير الاثار لشئون الاثار الإسلامية، مقابل صرف مستحقات ماليه قدرها 2 مليون و500 ألف جنيه عن ترميم قلعة صلاح الدين الأيوبى.





كانت النيابة أحالت مالك إحدى شركات المقاولات، ومهندس بالشركة لأنهما في شهر يوليو لعام 2017 حتى 8 نوفمبر 2017،عرضا رشوة على موظف عام لأداء عمال من أعمل وظيفته بان عرضا على «محمد عبدالعزيز» معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية 150 الف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الأول، لكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما وتم احالتهما إلى محكمة الجنايات في نوفمبر 2019.





وقال معاون وزير الاثار خلال شهادته انه باختصاصه الوظيفى بالإشراف على مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، والبت في الطلبات المقدمة من الشركات المتعاقدة على ترميم المبان الاثرية، وذلك بإحالتها إلى رئيس قطاع المشروعات بذات الجهة للبت فيها، عرض عليه المتهم الثانى «أسامة –م» المهندس بإحدى شركات المقاولات ولتعاقد شركته مع وزارة الاثار على ترميم عدد من المبان الاثرية بقلعة صلاح الدين، عرض عليه عطايا على سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بالمشروع فرفضها، اعقبها بعد ذلك حضور مالك الشركة بمكتبه مجددا عرض المتهم الثانى مقابل صرف المستحقات المالية له من الوحدة الحسابية الخاصة بإدارة القاهرة لشئون الاثار الإسلامية والقبطية فابدى رفضه متوجها على اثرها إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية وأبلغ عن الواقعة.



