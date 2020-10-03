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رياضة

أسامة خليل: الأهلي يحقق بطولات الدوري لأنه الأفضل داخل مصر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:40 ص
الاهلي والاسماعيلي
الاهلي والاسماعيلي
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محمد رشاد
أكد أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، أن حسني عبد ربه قائد الدراويش يستحق أن يذهب لإستاد الإسماعيلية في أي وقت يريده لأنه أحد رموز النادي. 

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج وبكل صراحة "تعجبت من منع حسني عبد ربة من دخول الإسماعيلي وعدم مشاهدة مباريات النادي، ويجب أن يحتوي إبراهيم عثمان رئيس النادي أبناء الفريق السابقين، لأنهم هم من يقفوا وراء الفريق في الأزمات ويعرفوا قيمة الإسماعيلي جيدا". 

وأكمل"النادي الأهلي لا يفوز ببطولات الدوري بالتحكيم، ولا يصخ أن يتم الحديث في هذا الأمر لأن الأهلي لديه منظومة رياضية متكاملة وهو أفضل فريق كروي داخل مصر علي مر العصور، ويحب أن تتعلم الأندية من نجاحات النادي الأهلي". 

وأختتم"الأهلي يستفيد فقط من التخبط المتواجد بالكرة المصرية دائما، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم لو إدارة الأهلي عليه، لأن الأهلي أقوي من إتحاد الكرة إداريا ومن جميع الإندية وهو فخر للكرة المصرية في المحافل الخارجية".

يذكر أن السويسري رينيه فايلر، رحل عن تدريب فريق الأهلي المصري لكرة القدم، الأربعاء الماضي بعد نهاية مواجهة الترسانة في منافسات بطولة كأس مصر.

وكان النادي الأهلي قد أعلن التعاقد مع الجنوبي أفريقي موسيماني لقيادة  الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة عقب تحقيق لقب الدوري العام للمرة الثانية والأربعين فى تاريخه.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء بعد غدٍ، الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.

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