وسط حشد من كبار رجال الدولة.. محمد كمال يقيم حفل خطوبته وأحمد موسى يهنئه

هنأ الإعلامي الكبير أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، الكاتب الصحفي محمد كمال نائب رئيس تحرير الأخبار المسائي والمستشار الإعلامي لمحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، على خطوبته السعيدة على الأنسة تقى كريمة رجل الأعمال مصطفى كمال، والذي أُقيم بفندق تريومف بالقاهرة الجديدة.





وتقدم موسى بالشكر لجميع الحضور وكبار رجال الدولة من بينهم اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الاسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الأمن، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعدد من القضاة والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤوساء الصحف.





كما تقدم الإعلامي الكبير بالشكر لجميع الأهل والحضور وكبار العائلات من الصعيد وجميع المحافظات معربا عن سعادته بتمام الخطوبة السعيدة لقريبه وأبن خاله داعيا الله أن يتم الزفاف على خير.



