يخسر من مني الشاذلي في الرست ويعتذر لزوجته تحت تهديد العنكبوت.. أبرز ما جاء في حلقة السقا

حل الفنان أحمد السقا، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، وروى السقا كواليس مسيرته الفنية وكيفية تأدية مشاهد الأكشن كما تحدث عن تفاصيل حياته الشخصيةونرصد لكم خلال التقرير التالي ابرز تصريحاته:





ودخلت الإعلامية مني الشاذلي في تحدي مع السقا في لعبة الريست، حيث قامت بتمثيل أنها تفوقت عليه.





وروي السقا كيف أنقذ بنتين من الموت، قائلا:" الحمدلله ربنا قدرني وطلعت بنتين من سيارة مقلوبة على الطريق وبعدها بدقايق العربية انفجرت".





وكشف السقا تفاصيل ضربه لأحمد فهمي وتصويره فيديو، قائلا: "فهمي أخويا الصغير وتريقته وهزاره ده حب والله وأنا متقبل ده بس لما جه عندى البيت كان الوقت اتأخر وقولتله خليك هنا بات عندى وجبتله نفس بجامتي وصورت فيديو أنا أقوم بضربه لأنه ادعي أني بضربه باستمرار".





وفاجأت الإعلامية مني الشاذلي السقا خلال الحلقة بمكالمة من الفنان الكوميدي محمد هنيدي والفنانة منة شلبي.





روى الفنان أحمد السقا، موقفا كوميديا جمعه بالفنان سليمان عيد وذلك خلال حواره مع الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج" معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي".



