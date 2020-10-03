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رياضة

هيثم عرابي: اختيار الأهلي لموسيماني "بره الصندوق" و2020 سنة اللا منطق في الكرة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:31 ص
موسيماني
موسيماني
محمد رشاد
كشف هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، عن رأيه في اختيار الجنوب إفريقي موسيماني، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلفًا للسويسري رينيه فايلر.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "اختيار الأهلي لموسيماني بره الصندوق وهو الأفضل لحصد بطولة إفريقيا للنادي الأهلي وهو اختيار موفق من الإدارة".

وتابع: " 2020 هو موسم اللا منطق بعد تحقق أشياء وصفقات لم تكن متوقعة والدليل رحيل رمضان صبحي عن الأهلي وتوقيعه إلى بيراميدز".

يذكر أن السويسري رينيه فايلر، رحل عن تدريب فريق الأهلي المصري لكرة القدم، الأربعاء الماضي بعد نهاية مواجهة الترسانة في منافسات بطولة كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء بعد غدٍ، الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.

أعلن النادي الأهلي، الخميس الماضي ، عن إنهاء التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، وتعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

فايلر رحل عن الأهلي بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة، وذلك بحسب ما ذكره بيان النادي.

فايلر لم يحظ بثقة مسئولي الأهلي لما طلبه في مرحلة هامة من الموسم، ما أثار الشكوك حول إمكانية اتفاقه مع نادي آخر والرحيل عن الأهلي، لتفضل إدارة النادي الأهلي إنهاء العلاقة التعاقدية معه وفقًا لعقده في النادي الذي يسمح بذلك في أول أسبوع من شهر أكتوبر بشكل مجاني.
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