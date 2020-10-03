شاهد.. تامر حسني يغنى فى فرح أمير شاهين

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر موقع انستجرام لقطات من أغنية تامر حسني "حلو الكلام" بحفل زفاف الفنان أمير شاهين وعروسته منة جاب الله، والذى يقام داخل أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.
وقدم تامر عدد من اغانيه وسط تفاعل معها جميع الحضور بالرقص وعدد أخر من أغانيه.
الحفل أقيم بحضور فنى كبير منهم محمد منير، هانى سلامة، كارول سماحة، ولبلبة، وسلوى خطاب، ووفاء عامر، وأمل رزق، وساندى، وريم البارودى، وكريم أبو زيد، والمخرجة إيناس الدغيدى، والسيناريست تامر حبيب.
وقدم تامر عدد من اغانيه وسط تفاعل معها جميع الحضور بالرقص وعدد أخر من أغانيه.
الحفل أقيم بحضور فنى كبير منهم محمد منير، هانى سلامة، كارول سماحة، ولبلبة، وسلوى خطاب، ووفاء عامر، وأمل رزق، وساندى، وريم البارودى، وكريم أبو زيد، والمخرجة إيناس الدغيدى، والسيناريست تامر حبيب.