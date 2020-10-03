اليوم.. الأهلي يعقد مؤتمرًا صحفيًّا لتقديم موسيماني مديرا فنيا لفريق الكرة

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، بمقر النادي بالجزيرة، لتقديم الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إلى وسائل الإعلام، وذلك بحضور الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وأعضاء الجهاز المعاون.





ويكشف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عن العديد من التفاصيل الخاصة بتعاقده مع الأهلي، وأحلامه وطموحاته مع نادي القرن الإفريقي.



