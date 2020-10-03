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أخبار العالم

أردوغان يرسل ضباط مخابرات لطرابلس.. تحركات تركية لنقل إرهابيين من ليبيا إلى أذربيجان

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:51 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
كشفت مصادر لشبكة "إرم نيوز" الإماراتية، أن اجتماعا عقد في ساعة متأخرة من مساء الجمعة في العاصمة الليبية طرابلس، بين ضباط من المخابرات ووزارة الدفاع التركية مع عدد من قيادات المليشيات التابعة لحكومة الوفاق.

وقالت المصادر إن "الاجتماع جرى داخل معسكر سيدي بلال بضاحية جنزور بالعاصمة الليبية"، مبينًا أن الجانب الليبي مثله قيادات لمليشيات ذات نهج متطرف.

وأضافت: " الضباط الأتراك طلبوا في اجتماعهم مع قيادات المليشيات المتطرفة ومندوبين عن مليشيات طرابلس، ترشيح مقاتلين ليبيين متخصصين في سلاح الكورنيت والقنص، على أن لا يتجاوز عددهم كمرحلة أولى 50 مقاتلا لنقلهم إلى أذربيجان".

وتابعت المصادر: " الأتراك وعدوا بمنح المقاتل الليبي 5000  دولار شهريا، تدفع من قبل حكومة أذربيجان وتسلم لهم عن طريق عناصر تركية، كما تتعهد تركيا بعلاج أي عنصر يصاب في هذه المعارك".

وقالت المصادر إن "أغلب الحاضرين من قيادات المليشيات وافقوا على العرض، إلا قيادي واحد اعترض وغادر الاجتماع، وخاطب الأتراك بلهجة حادة واتهمهم بأنهم يريدون إخلاء طرابلس لعناصر وزير الداخلية باشاغا".

وكانت تقارير أمنية أكدت في وقت سابق،  تركيا نقلت من ليبيا دفعة جديدة من المرتزقة مؤلفة من 800 مقاتل، عادت إلى شمال سوريا بعد انتهاء عقودهم في ليبيا، وبهذا يبلغ عدد المرتزقة العائدين من ليبيا خلال أقل من أسبوع أكثر من 2200 مقاتل.
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