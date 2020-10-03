ضبط 25 قطعة سلاح وذخيرة غير مرخصة بسوهاج

وجه اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، ببدء حملة بدائرة المديرية، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.





وكان ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتآكيدًا على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.





وتمكنت الأجهزة الأمنية في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة من ضبط 25 سلاح متنوع وعدد من الطلقات النارية، يتمثلون فيه "2 بندقية آلية و2 خزينة خاصة بهما، 7 بندقية خرطوش عيار 12، و3 فرد خرطوش محلي الصنع، و13 فرد روسي محلي الصنع.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، يُفيد بضبط 25 قطعة سلاح وذخيرة وعدد من الطلقات النارية.. من ذات الأعيرة.





حُررت المحاضر اللازمة حيال ذلك، وتولت النيابة العامة التحقيقات.





كان ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضبط الأمن العام، وإلقاء القبض على الخارجين عن القانون، لسيادة الأمن والأمان بشتى أنحاء الجمهورية.