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محافظات

تحرير 50 قضية تموينية في حملة بسوهاج

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:41 ص
صدى البلد
أنغام الجنايني
وجه اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بشن حملة بدائرة المديرية، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينه بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيدًا على قدرة الاجهزة الأمنية على على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وفي مجال التموين تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث التموين في سوهاج، بالاشتراك مع مديرية التموين، من تحرير 50 قضية تموينية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، اخطارا من العميد عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن حملة أمنية لضابط مباحث التموين من تحير 50 قضية تموينية تضمن "إنتاج خبز بلدي غير مُطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم صرف بون خبز للمواطنين، التوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية.

حُررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتتولى التحقيقات.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضبط الأمن العام، وإلقاء القبض على الخارجين عن القانون، لسيادة الأمن والأمان بشتى أنحاء الجمهورية.
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