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عيار 21 بـ 816 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 3-10-2020

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:43 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
نورهان رأفت
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، السبت 3 10-2020، تقريرًا مُفصلًا عن اسعار الذهب في مصر. 

سجل عيار 24 اليوم نحو 933 جنيها
عيار 18 سجل اليوم 699 جنيها
بلغ سعر الجنيه الذهب 6528 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 816 جنيها

واستقرت أسعار الذهب، بالتعاملات الصباحية، أمس الجمعة، بعد ارتفاعها مساء أمس بقيمة 8 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 838 جنيها للجرام، متأثرًا بارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًا والتي كسرت حاجز المقاومة وسجلت 1910 دولارات.

وبدأت الأسعار في الارتفاع بعد إعلان الرئيس الأمريكى إصابته والسيدة الأولى بفيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب 13 دولارا في الأوقية.

وكان الذهب انخفض على مدار الأيام الماضية 20 جنيها، بسبب جنى الأرباح عالميا، إلا أن إصابة الرئيس الأمريكى عاودت الارتفاع مرة أخرى.

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