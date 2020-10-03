عيار 21 بـ 816 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 3-10-2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، السبت 3 10-2020، تقريرًا مُفصلًا عن

سجل عيار 24 اليوم نحو 933 جنيها

عيار 18 سجل اليوم 699 جنيها

بلغ سعر الجنيه الذهب 6528 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 816 جنيها



واستقرت أسعار الذهب، بالتعاملات الصباحية، أمس الجمعة، بعد ارتفاعها مساء أمس بقيمة 8 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 838 جنيها للجرام، متأثرًا بارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًا والتي كسرت حاجز المقاومة وسجلت 1910 دولارات.





وبدأت الأسعار في الارتفاع بعد إعلان الرئيس الأمريكى إصابته والسيدة الأولى بفيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب 13 دولارا في الأوقية.





وكان الذهب انخفض على مدار الأيام الماضية 20 جنيها، بسبب جنى الأرباح عالميا، إلا أن إصابة الرئيس الأمريكى عاودت الارتفاع مرة أخرى.



