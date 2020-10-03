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اقتصاد

شعبة الاتصالات تبحث زيادة المدفوعات الإلكترونية وتقليل الكاش

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:00 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
عقدت الشعبة العامة لمراكز الاتصالات برئاسة يهاب سعيد اجتماعها الأول عقب الانتخابات وتشكيل مجلس إدارتها والمكتب التنفيذي وتم اختيار محمود عثمان نائب أول للغرفة وأحمد مصطفى نائب ثانى وتامر محمد أمينا للصندوق ومحمد ناجى أمين الصندوق المساعد.

بالإضافة إلى الاستاذ محمد عكاشة والدكتور محمد حجازي وإنجي الصبان ومنال نجم الدين كأعضاء مجلس إدارة منتسبين ومخاطبة البنك المركزي للموافقة على تعيين الدكتورة رشا أحمد نجم - وكيل محافظ مساعد التكنولوجيا المالية والابتكار كعضو مجلس إدارة منتسب.

وأكد إيهاب سعيد رئيس الشعبة فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" نبحث وضع ميثاق عمل لشركات الدفع الإلكترونى والتجارة الإلكترونية، والتنسيق بين مقدمى الخدمات وشركات الدفع الإلكتروني بشأن نسب الخصم والعمولات ووضع آليات لتنظيم السوق.

وأضاف سعيد أنه وضع آليات واضحة لزيادة نسبة المدفوعات الإلكترونية وتقليل الكاش فى إطار خطة الدولة والبنك المركزى للشمول المالى، وعمل حملات توعية للمواطنين والتجار بشأن أهمية التجارة والدفع الإلكترونى وكذلك مخاطرها، بالإضافة إلى مساعدة الشركات فى الحصول على التمويل، علاوة على تأهيل الشركات لتصدير خدماتها وأنشطتها للدول الإفريقية، والتعاون الدائم مع الجهات الدولية للإطلاع الدائم على تطورات السوق العالمية.

ولفت إلى أن الشعبة بصدد تقديم طلب إلى المهندس إبراهيم العربى بتعديل مسمى الشعبة العامة لمراكز الاتصالات لتصبح الشعبة العامة للاتصالات والتجارة والمدفوعات الإلكترونية، تماشيا مع توجه الدولة نحو الشمول المالى.
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