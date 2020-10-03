الإسكان تستهدف تنفيذ مليون شقة لمحدودي الدخل في 2024.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، السبت، ومنها





"صدى البلد"

الإسكان تستهدف تنفيذ مليون شقة لمحدودي الدخل في 2024





"أخبار اليوم "





طارق شوقي : حريصون على حماية الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسي





"الأهرام"





وزير التخطيط والتنمية المحلية يعقدان الاجتماع الأول للجنة التنمية الاقتصادية بالصعيد





"اليوم السابع"





بحضور سفراء أجانب .. إعلان تفاصيل الكشف عن 27 تابوتا أثريا في منطقة سقارة اليوم





"الوطن"





البترول تدرس مشروعين في العلمين ومنطقة القناة بتكلفة 14 مليار دولار





"مصراوي"





زيادة جديدة ..الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة





"الشروق"





الزراعة : تنفيذ محطة تحلية لمياه الآبار الجوفية تعمل بالطاقة الشمسية .

"روسيا اليوم"





الصين تتهم الولايات المتحدة بالسعي لإعادة العالم إلى "عصر الغاب"







