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توك شو

صباح الخير.. أجنبية تحاول تقليد اللهجة المصرية.. شاهد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:37 ص
فتاة أجنبية
فتاة أجنبية
نورهان رأفت
قدمت الإعلامية لميس سلامة ، فقرة السوشيال ميديا ، اليوم ، السبت ، وتناولت العديد من الموضوعات اللطيفة والساخرة ، التي أثرت تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وعرضت الاعلامية لميس سلامة فيديو ، لفتاة أجنبية ، حاولت تقليد اللهجة المصرية ، ولكنها تلعثمت ، ولم تستطع قول "صباح الخير" بالمصري.

وعلقت لميس سلامة ، أن الفتاة لذيذة ، متابعة "اللي عاوز يحفظ اللهجة المصرية يجيب ورقة وقلم عشان هما كتير .

وعلى خلفية إتقان اللهجة المصرية وصعوبتها ، لفتت الفنانة سارة التونسية ، في حوار سابق لها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" ، أنها تعودت على استخدام اللهجة المصرية منذ صغرها مع أصدقائها وعائلتها، لافتة إلى أنه كانت تستخدم كثيرا من "افهات الافلام المصرية" أثناء مزاحها مع المحيطين بها.

وأوضحت "سارة التونسية" أن عائلتها من مفضلي مشاهدة السينما المصرية لذلك كانت تستمع إلى اللهجة باستمرار.

كما كشف الفنان إياد نصار ، في حوار سابق له ،  طريقة إتقان اللهجة المصرية على الرغم من أن جنسيته أردنية.

ولفت إياد نصار: "على الفرد أن يتعرف على أصل الشخصية المصرية وهذا أمر يحتاج إلى وقت ومجهود".
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