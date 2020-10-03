AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لها مردود اجتماعي واقتصادي وبيئي.. الري: تبطين الترع يسهم في تلبية الاحتياجات المائية.. فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
محمد السباعي
محمد السباعي
توك شو
قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مشروع تأهيل الترع يعتبر من أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا، وتعتبر تطوير حقيقي للترع منذ إنشائها في عهد محمد على، منوها إلي أن لها مردود اقتصادي واجتماعي وايضا بيئي مهم للغاية. 

وأضاف محمد السباعي، خلال مكالمته الهاتفية في برنامج"صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن تبطين الترع يعتبر لفظ فني أكثر، ولكن إنشائيا يعتبر تأهيل الترع من خلال كسوتها بطبقة من الدبش ثم طبقة من الخرسانة،موضحا أنه يتم إعادة هيكلتها في الشكل الأولي الخاص بها، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من التأهيل هو تحقيق المكاسب في توصيل المياه بالكمية والتوقيت المناسب.

وأشار"السباعي"، إلي أن تبطين الترع يعمل على حل الكثير من مشاكل الري وتلبية الإحتياجات المائية لكافة الإستخدامات، قائلا" المشروع يعتبر من أهم المشروعات ذات الأعمال الكثيفة وتعمل على توفير فرص للشباب وحل مشكلة البطالة". 

وأوضح المتحدث بإسم وزارة الري، أن المشروع له مردود بيئي جيد، تقليل نسبة البحر واحتياجات السنوية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولي تنتهي في منتصف 2022، باستهداف لا يتجاوز حوالي 6.180 آلاف كم في كافة المحافظات، وخاصة المحافظات ذات مشاكل مائية ومشاكل أيضا في الري.

ولفت المتحدث بإسم وزارة الري، إلى أنه يتم استهداف الترع ذات قاعات صغيرة في المرحلة الأولى، التي يكون القاع بها أقل من 6 م، موضحا أن التلوث الذي يوجد بالكثير من الترع مثل إلقاء المخالفات بكل أنواعها تعتبر من أهم المشاكل التي تتم مواجهتها في كافة المجالات المائية وليست الترع فقط.


Advertisements

موضوعات متعلقة

مشروع كله خير.. تأهيل الترع يواجه البطالة ويعظم الاستفادة من المياه ويحسن البيئة.. الحكومة تخصص ٨.٤ مليار جنيه لتنفيذ ٣٨٣ عملية بطول ٢٩٠٠ كم فى 19 محافظة

محافظ أسيوط يلتقي مسئول وزارة الري لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تبطين الترع

ري أسوان تواصل تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع ..صور

برلماني: تبطين الترع يحافظ على مياه الري ويساهم في تحسين جودة المنتج الزراعي

أبرز 5 تصريحات لمتحدث وزارة الري عن تبطين الترع ومواجهة السيول

تأهيل وتبطين الترع مشروع قومى ينتهى2022.. يوفر المياه ويحافظ على البيئة وصحة المواطن

ترشيحاتنا

بحبهم جدا... بشري برفقة زيدان وزوجته في حفل زفاف أمير شاهين

هل لمس الكلاب ينقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح

وسط ذعر المتفرجين.. شاهد أسد ينهش ذراع حارسه بوحشية| فيديو

الأهلي في حاجة له.. تامر النحاس: رجب بكار الخيار الأول أمام من يفكر في تدعيم الجبهة اليمنى

موسيماني: شعرت كأنني نجم هوليود عقب دخول الأهلي ومقابلة الخطيب

وفاة الفنان نزار السامرائي إثر إصابته بأزمة قلبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

بقيمة 5 آلاف جنيه.. ارتفاع جديد في أسعار سيارة MG 6 موديل 2021 بالسوق المصري

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت