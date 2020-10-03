نعمل على تطويرها.. محافظ جنوب سيناء: مدينة الطور ستصبح معلما تاريخيا

تحدث اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، عن تطوير مدينة طور سيناء والمشروعات التنموية بها، قائلا: "المواطنين يوميا لازم ييجوا لأثر زى دا.. وفيه خلل فى المنطقة دلوقتى وأنا شغال فى حله"، مشيرا إلى أنه قد وصل صوته لرئيس الوزراء وعرض تلك المشكلة عليه.





وأضاف "فودة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولى كلف هيئة الإستثمار لترى مكتب عالمى والبدء فى العمل الرائع، ألا وهو حمام موسي.





وتابع أنه بمدينة الطور يوجد مشروعات تعتبر معلم تاريخي وديني وطبي ومشفى سياحى عالمي يجب استغلاله، لافتا إلى أنه يتم تطوير منطقة الطور لأنها عاصمة جنوب سيناء والتى يوجد بها الديوان العام ومديرية الأمن والأستاد ومدارس ومستشفيات وسوق حضارى.





وأكد أنه يجب نقل المنطقة نقلة سياحية من الشوارع بشكل لا يقل عن شرم الشيخ ، متابعا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقام الطريق الدولى ، والذى سيوفر الوقت من شرم الشيخ إلى جنوب سيناء فى ساعات قليلة.



