AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مجلة أمريكية: إصابة ترامب بكورونا أسوأ كابوس لحملته الانتخابية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:26 ص
مجلة أمريكية: إصابة
مجلة أمريكية: إصابة ترامب بكورونا أسوأ كابوس لحملته
رحيم يسري
حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعل كل ما في وسعه لتحويل تركيز الحملة الرئاسية بعيدا عن تعامله مع أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19"، لكن يبدو أن الأمر يسير بشكل عكسي عقب تأكيد إصابته بالوباء.

وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن حملة ترامب الانتخابية تعيش أسوأ كابوس، قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية، حيث يثار انتباه الجمهور أكثر من أي وقت مضى تجاه الوباء الذي يهدد فرصة بقاء ترامب رئيسا لولاية ثانية.

وقالت المجلة إن الرئيس الذي بدا ذات مرة محصنا ضد مفاجآت أكتوبر، بات يواجه خطرا مفاجئا يكفي لتغيير نتيجة الانتخابات.

وتنقل عن أندرو فيلدمان الاستراتيجي الديمقراطي في واشنطن قوله "الحملة التي عرفناها قد انتهت.. هذا أسوأ كابوس لحملة ترامب".

وأشارت في تقريرها إلى أن إصابة ترامب بالمرض، تعني ابتعاده عن الحملة الانتخابية لمدة غير محددة، فضلا عن إلغاء تجمعات انتخابية كان من المقرر أن يشارك بها الرئيس الأمريكي.

وأضافت أن عدم قدرة ترامب على تنظيم التجمعات ، حتى لفترة وجيزة ، سيعرقل الحملة التي عرفت نفسها من خلال التجمعات الشخصية الكبيرة، حتى أثناء الوباء.

وتوضح أن المناظرة الرئاسية الثانية المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر محل شك، ملمحة إلى احتمال تأجيلها.

علاوة على ذلك، لن يستطع الرئيس الأمريكي صرف انتباه الجمهور بعيدا عن أزمة كورونا بعد إصابته بالوباء.

وبحسب التقارير، أصيب بيل ستيبين مدير حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية بكورونا هو الآخر، ما يشكل تهديدا للحملة التي يتراجع مرشحها بالفعل في استطلاعات الرأي.

وتقول المجلة إن إصابة ترامب بكورونا، تقوض انتقادات الجمهوريين لمنافسه جو بايدن الذي يقلل من ظهوره العلني ويختار البقاء في المنزل لفترات طويلة.

وذكرت أن وضع ترامب يؤكد حجج الديمقراطيين حول فشله في مواجهة أزمة كورونا، مشيرة إلى تقليله في وقت سابق من خطورة المرض ومعارضته بشكل علني ارتداء الكمامة.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت مبكر، السبت، إلى مستشفى والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بالفيروس.  
Advertisements

موضوعات متعلقة

ترامب: أوباما وبايدن تجسسا على حملتي الانتخابية

خبيرة تاروت تتنبأ بمصير ترامب في الانتخابات الرئاسية

إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

خلال تفقده محطة عدلي منصور.. وزير النقل يكلف بركوب كبار السن للمترو والقطارات مجانا

أب يستغيث من تغيب ابنته فى بنى سويف.. ويطلب المساعدة لإعادتها

تدافع وازدحام شديد.. أردوغان يوزع الشاي على الأتراك.. فيديو

هل يجوز في العقيقة إخراج اللحم نيئا؟

هل يجوز الصلاة بالمكياج في ليلة الزفاف أو في أي يوم آخر؟

هل لمس الكلاب ينقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

بقيمة 5 آلاف جنيه.. ارتفاع جديد في أسعار سيارة MG 6 موديل 2021 بالسوق المصري

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت