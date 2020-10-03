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رياضة

قبل 48 ساعة من إغلاق الميركاتو.. ريال مدريد يتحرك لحسم أولى صفقاته الصيفية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:34 ص
زيدان مدرب ريال مدريد
زيدان مدرب ريال مدريد
محمد السعيد
يسعى نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع حسام عوار نجم فريق ليون الفرنسي، قبل ساعات من إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية.

ومن المقرر أن يغلق سوق الإنتقالات الصيفية في إسبانيا، بعد غدا الاثنين الموافق 5 أكتوبر.

ولم يبرم فريق ريال مدريد أي صفقة صيفية حتى الآن، حيث أكد زيدان الدين زيدان المدير الفني للملكي منذ أيام قليلة قناعته بإمكانيات جميع اللاعبين المتواجدين في الفريق حاليا.

وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية، أن زيدان تواصل بنفسه مع حسام عوار من أجل اقناعه بالانضمام إلى ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت الصحيفة، أن ميشيل أولاس رئيس نادي ليون سبق وأن صرح أن 2 أكتوبر هو آخر موعد للسماح برحيل أي لاعب عن صفوف الفريق.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ حسام عوار 49.5 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويستعد فريق ريال مدريد حاليا لمواجهة ليفانتي المقرر لها غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط.
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