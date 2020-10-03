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ثقافة

بتكلفة 150 مليون جنيه.. وزير الآثار: ترميم هرم زوسر دليل على اهتمام مصر بآثارها

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:42 ص
وزير الآثار
وزير الآثار
نورهان رأفت
أكد وزير الآثار ، الدكتور خالد عنان، أن مصر تسعى للحفاظ على أثرها بكل الطرق والوسائل، موضحا أن مصر بدأت في هذا الإطار مشروع ترميم هرم زوسر في الخامس من مارس الماضي، بقيمة 150 مليون جنيه .

وأضاف وزير السياحة والآثار ، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إكتشاف 59 تابوت جديد، أن هناك 60 سفير يدعمون السياحة المصرية ، والتي تتميز بظروف صحية حالية أفضل من بلاد أخرى بالعالم .

وأشار "عنان" ، إلى أن الاكتشاف الاثري الذي بلغ 59 تابوت ، يضم كاهنة وموظفين يعود عمرهم لـ 2600 عام مضي .

ولفت "عنان" ، إلى أن هذه التوابيت ، سيتم نقلها إلى المتحف المصري، لملء المساحة الكبيرة بالمتحف ، والذي تم تدشينه مؤخرا .

وشكر "عنان" ، المصريين القدماء الذين أبهروا العالم ، وجعلوا مصر محفورة في قلوب العالم أجمع ، كما وجه بالشكر لجميع المسؤولين بالوزارة ، على رأسهم مصطفى وزيري.
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