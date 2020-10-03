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حوادث

وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر: رجال القوات المسلحة جادوا ولازالوا بأرواحهم فداء لوطنهم

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:16 م
الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع
مصطفى الرماح
بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. 

وتضمن نص البرقية:-

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى السـادس من أكتـوبر المجيـد أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهانى وصادق الأمنيات .

تأتى ذكرى السـادس من أكتـوبر المجيـد فى كل عام .. لتدلل على تقديرنا لعطاء قواتنا المسلحة الباسلة.. الذين جادوا ولازالوا .. بأرواحهم فداءً لوطنهم .. وروت دمائهم الطاهرة عبر معارك التحرير  ومسـيرة التعمـير كل حبة رمل فى أرض مصر الكنانة .

حفظ الله القـوات المسلحة درعـًا وسـيفًا للـوطـن .. وأدام بفضلـه تلاحمنـا وتـرابطنـا شـعبًا وجيشـًا وشـرطةً .. لتبقى مصـرنا أبد الدهـر بعطـاء أبنائهـا وتضحيات أبطـالهـا عـزيـزة أبية آمنة.


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