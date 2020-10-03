ضبط 1074 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (1074) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.





وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.



