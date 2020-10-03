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حوادث

ضبط 1074 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:01 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (1074) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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